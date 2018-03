Transhumanisme, Robotique, Intelligence Artificielle : l’humanité en voie de disparition ?

Robot pour être Vrai !... L' Homme, espèce en voie de disparition ? (Le Temps d'y croire, 3 mars 2017, 29:31)

Exposé vulgarisé sur la robotisation de la société et le Transhumanisme. L'homme face à l'immortalité, le travail face aux robots. Lorsque le futur commence aujourd'hui, doit-on y voir une source de bonheur ou une crainte réelle ? Trente minutes d'état des lieux pour se demander si le modernisme est toujours au service de l'homme et si oui, de quel homme...

Le mythe de la singularité : faut-il craindre l'intelligence artificielle ? - Jean-Gabriel Ganascia (Agora Des Savoirs, 2 février 2018, 1:54:32)

L'intelligence artificielle va-t-elle bientôt dépasser celle des humains ? Ce moment critique, baptisé « Singularité technologique », fait partie des nouveaux buzzwords de la futurologie contemporaine et son imminence est proclamée à grand renfort d'annonces mirobolantes par des technogourous comme Ray Kurzweil (chef de projet chez Google !) ou Nick Bostrom (de la vénérable université d'Oxford). Certains scientifiques et entrepreneurs, non des moindres, tels Stephen Hawking ou Bill Gates, partagent ces perspectives et s'en inquiètent.

Menace sur l'humanité et/ou promesse d'une transhumanité, ce nouveau millénarisme est appelé à se développer. Nos machines vont-elles devenir plus intelligentes et plus puissantes que nous ? Notre avenir est-il celui d'une cybersociété où l'humanité serait marginalisée ? Ou accéderons-nous à une forme d'immortalité en téléchargeant nos esprits sur les ordinateurs de demain ?

Synoptique :

1. Naissance IA

2. L'IA aujourd'hui

3. L'IApocalypse

4. Réfutation de la Singularité

5. Quand les peurs masquent les dangers...

1. Systèmes prédictifs

2. Agents conversationnels

1:18:00 Questions / Réponses

Jean-Gabriel Ganascia est professeur à l'université Pierre-et-Marie-Curie, où il mène des recherches sur l'intelligence artificielle au Laboratoire informatique de Paris 6 (LIP6). Il est président du comité national d'éthique du CNRS et a publié divers ouvrages dont le précurseur L'Âme machine, au Seuil en 1990.