Travail : salariat en question, précarisation, pauvreté, combat...

Un emploi stable, à temps plein avec un salaire correct : cette référence semble désormais d’un autre temps. Face aux exigences d’un patronat totalement décomplexé et à un actionnariat toujours plus vorace, l’emploi se précarise. Temps partiels, salaires de misère, cadences inouïes… La pression s’accentue sur les salariés et tant pis s’ils ne tiennent pas le coup, ils sont nombreux à espérer décrocher le job. (CEPAG TV)

Etats généraux du Travail : première journée

Le salariat en question - Etats généraux du Travail #1 (1:53:18)

CEPAG (Centre d’Education Populaire André Genot ) - 15 mai 2017 - http://www.cepag.be Cette première journée des Etats généraux du Travail s’interrogera sur ce que représente le salariat aujourd’hui. Comment faire face aux contraintes économiques, politiques et juridiques ? Comment mobiliser et organiser les travailleurs dans ce contexte de plus en plus difficile ? Avec : Anne-Marie ANDRUSYSZYN, directrice CEPAG.

Julien BRYGO & Olivier CYRAN, journalistes français, auteurs de « Boulots de merde. Du cireur au trader, enquête sur l’utilité et la nuisance sociales des métiers », Éd. La Découverte, 2016.

Nicolas LATTEUR, formateur CEPAG , auteur de « Travailler aujourd’hui. Ce que révèle la parole des salariés », Éd. du Cerisier, 2017.

Mateo ALALUF, sociologue ULB, spécialiste des questions d’emploi et de travail.

Daniel RICHARD, Secrétaire régional FGTB Verviers-Ostbelgien, modérateur.

TRAVAILLER AUJOURD'HUI. Ce que révèle la parole des salariés - Nicolas Latteur (12:11)

Une interview de Nicolas Latteur, conseiller au CEPAG et auteur du livre "Travailler aujourd'hui - Ce que révèle la parole des salariés", paru en 2017 aux Editions du Cerisier.

Une interview réalisée à l'occasion de la première journée des Etats généraux du Travail, le 15 mai 2017. Une initiative du CEPAG. Réalisation : Yannick Bovy, Frédéric Tihon et Gérald Jamsin-Leclercq CEPAG-FAR 2017 - www.cepag.be - www.far.be

LA FIN DU TRAVAIL ? Un fantasme qui méprise les travailleurs - Mateo Alaluf (15:47)

Une interview de Mateo Alaluf, Sociologue du Travail (ULB), réalisée à l'occasion de la première journée des Etats généraux du Travail, le 15 mai 2017. Une initiative du CEPAG. Réalisation : Yannick Bovy, Frédéric Tihon et Gérald Jamsin-Leclercq CEPAG-FAR 2017 - www.cepag.be - www.far.be

BOULOTS DE MERDE, du cireur au trader - Julien Brygo (10:53)

Une interview de Julien Brygo, journaliste, coauteur avec Olivier Cyran du livre "Boulots de merde - Du cireur au trader, enquête sur l'utilité et la nuisance sociales des métiers", paru aux Editions La Découverte.

Une interview réalisée à l'occasion de la première journée des Etats généraux du Travail, le 15 mai 2017. Une initiative du CEPAG. Réalisation : Yannick Bovy, Frédéric Tihon et Gérald Jamsin-Leclercq CEPAG-FAR 2017 - www.cepag.be - www.far.be

Etats généraux du Travail : deuxième journée

La précarisation du travail - Etats généraux du Travail #2 (2:02:38)

Deuxième journée des Etats généraux du Travail organisés par le CEPAG, le 20 juin 2017 - http://www.cepag.be Individualisation, « crise », mise en concurrence des travailleurs, exigences de rentabilité liée à la compétitivité, diktat des actionnaires… Tout contribue à rendre le travail de plus en plus précaire, mettant les travailleurs dans une insécurité sociale et financière permanente. Quelles conséquences pour le monde du travail et pour la société dans son ensemble ? Intervenants :

Anne-Marie ANDRUSYSZYN, Directrice du CEPAG

Danièle LINHART, Sociologue du travail (France)

Esteban MARTINEZ, Sociologue du travail (ULB)

Bruno BAURAIND, Directeur du GRESEA

Christine MAHY, Secrétaire générale du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP)

Vanessa BECKERICH, déléguée centrale générale FGTB

Guy CHANDELON, coordinateur CLCD-CEPAG Modérateur :

Julien DOHET, Secrétaire politique SETCa Liège

FAUT-IL SORTIR DU SALARIAT ? - Danièle Linhart (10:31)

Une interview de Danièle Linhart, Sociologue du Travail (France), réalisée à l'occasion de la deuxième journée des Etats généraux du Travail, le 20 juin 2017. Une initiative du CEPAG. Réalisation : Yannick Bovy, Frédéric Tihon et Gérald Jamsin-Leclercq. CEPAG-FAR 2017 - www.cepag.be - www.far.be

VERS LA FIN DU SALARIAT ? - Esteban Martinez (5:19)

Une interview d'Esteban Martinez, Sociologue du Travail (ULB), réalisée à l'occasion de la deuxième journée des Etats généraux du Travail, le 20 juin 2017. Une initiative du CEPAG. Réalisation : Yannick Bovy, Frédéric Tihon et Gérald Jamsin-Leclercq. CEPAG-FAR 2017 - www.cepag.be - www.far.be

TRAVAIL ET PAUVRETÉ - Christine Mahy (7:18)

Une interview de Christine Mahy, Secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, réalisée à l'occasion de la deuxième journée des Etats généraux du Travail, le 20 juin 2017. Une initiative du CEPAG. Réalisation : Yannick Bovy, Frédéric Tihon et Gérald Jamsin-Leclercq. CEPAG-FAR 2017 - www.cepag.be - www.far.be

« Cette longue histoire des luttes sociales, qui passe d'abord par une opposition frontale au patronat ; lequel a trouvé le moyen de nous embobiner dans cette grande masse de gens qui s'auto-exploitent. »

Julien Brygo

« Je pense que le fait de contribuer par ses activités et ses compétences ne doit pas induire automatiquement un rapport d'obéissance systématique et de dépendance hiérarchique et donc de subordination. »

Danièle Linhart

« Ce qui se développe au sein du salariat, c'est l'emploi temporaire, sous contrat à durée déterminée, intérimaire, dans le cadre de stages, de contrats d'apprentissage, d'emplois subsidiés. (...) En une trentaine d'années le nombre de travailleurs précaires de ce point de vue-là a quasiment doublé, mais ça ne constitue que 10% de l'emploi salarié. Ceci dit il faut relativiser aussi dans l'autre sens. Si maintenant on considère les jeunes, eh bien 1 jeune sur 3 se voit accorder un emploi temporaire... Parfois c'est un tremplin, parfois c'est un véritable tunnel. (...) A cela il faut ajouter, à tout le moins, l'emploi à temps partiel, qui s'est fortement développé, et qui là concerne davantage les femmes... et surtout attirer l'attention sur les emplois temporaires courts, c'est-à-dire pour un mi-temps, il y a tout de même en Belgique 400 000 personnes, beaucoup de femmes parmi ces 400 000, qui doivent se contenter de miettes d'emplois... »

Esteban Martinez

« Il y a une fragilisation, le mot est gentil, d'un ensemble de droits, depuis les droits du travail, le droit au chômage, le droit à l'aide sociale... Et donc conduisant à une débrouille et une insécurité forte pour la vie quotidienne et face aux institutions. »

Christine Mahy

Terminons par un cas bien concret : les salariés de l'entreprise GM&S de La Souterraine (ceux qui foutent le bordel selon Emmanuel Macron).

Envoyé spécial. GM&S le dernier combat des salariés - 21 sept. 2017 (France 2) (33:40)

Une équipe d'"Envoyé spécial" s'est immergée dans le premier conflit social de l'ère Macron. "Je ne suis pas le Père Noël !" C'est ainsi qu'Emmanuel Macron, tout nouveau président de la République, s'adresse en juin aux 277 salariés de l'entreprise GM&S de La Souterraine, menacée de fermeture. C’est le premier conflit social de "l’ère Macron", et il tombe plutôt mal, à l’heure où la contestation monte contre la réforme du droit du travail. Depuis des mois, les ouvriers luttent pour sauver leur usine. L’équipementier automobile, deuxième employeur privé de la Creuse, a été placé en redressement judiciaire en décembre 2016. Les salariés multiplient les opérations coup de poing, jusqu’à menacer de faire sauter l’usine. Un reportage de Laura Aguirre de Carcer et Florian Le Moal, diffusé dans "Envoyé spécial" le 21 septembre 2017. Envoyé Spécial

