Télescope spatial James Webb : le Big-Bang remis en cause par des galaxies qui ne devraient pas exister ?

Aujourd'hui, on va donc essayer de comprendre ce qu'a vraiment observé ce téléscope. Pourquoi c'est surprenant. A quel point c'est solide. Et en quoi cela pourrait modifier notre compréhension actuelle de l'histoire de l'univers.

Le télescope James Webb semble avoir détecté des galaxies qu'on n'attendait pas... Qui sont à la fois très lointaines et assez massives. Et on ne pensait pas que c'était possible. De là à remettre en question le Big-Bang, comme on l'a lu ou entendu parfois, il y a encore du chemin...

Les galaxies que vous voyez ici ne devraient pas exister ! Et pourtant, le télescope spatial James Webb les a bel et bien observées et photographiées...

Ces galaxies impossibles vont-elles bouleverser la cosmologie ? (Science étonnante, 21 juillet 2023, 20:20)

James Webb (télescope spatial) :

Le James Webb (JWST, pour l'anglais James Webb Space Telescope) est un télescope spatial servant d'observatoire fonctionnant principalement dans l'infrarouge, développé par la NASA avec la participation de l'Agence spatiale européenne (ESA) et de l'Agence spatiale canadienne (ASC). Plus grand et plus onéreux télescope spatial à son lancement, le JWST est conçu pour poursuivre les travaux du télescope spatial Hubble, en effectuant toutefois ses observations dans des longueurs d'onde plus longues. Son lancement a lieu le 25 décembre 2021 et la première image de qualité scientifique produite par le télescope est publiée en juillet 2022 .

Les observations du JWST sont centrées sur l'infrarouge proche et moyen, tout en incluant une partie du spectre située dans le domaine du visible (longueurs d'onde allant de 0,6 à 28 μm ). Par sa résolution, sa surface collectrice et la bande spectrale couverte, il surpasse largement Hubble pour l'observation dans l'infrarouge, mais, contrairement à celui-ci, il ne peut observer ni l'ultraviolet, ni l'intégralité de la lumière visible. Malgré la grande taille de son miroir primaire (6,5 m de diamètre contre 2,4 m pour Hubble), sa masse de 6 200 kg est deux fois plus faible que celle de son prédécesseur. Son pouvoir de résolution atteint 0,1 seconde d'arc et il peut collecter une image neuf fois plus rapidement que Hubble. Le JWST emporte quatre instruments : la caméra NIRCam fonctionnant dans le proche infrarouge, le spectro-imageur MIRI dans le moyen infrarouge, le spectrographe NIRSpec dans le proche infrarouge et le spectro-imageur NIRISS, également dans le proche infrarouge.

(Wikipédia)