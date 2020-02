20 livres pour 2020 : vingt romans (1/2)

Le concept est on ne peut plus simple : 20 livres que je voudrais lire au cours de l'année 2020. Vingt romans, de vingt auteurs différents, constitueront donc la liste finale (présentée sur deux articles). Pour chaque livre on trouvera le lien vers le site de l'éditeur et le nombre de pages. Les vidéos et les courts textes de présentation viendront apporter un complément d'information sur le livre et l'auteur.

Je vous donne des précisions sur la genèse de cette liste en fin d'article.

Voici les dix premiers romans de cette liste "20 livres pour 2020" (classée par ordre alphabétique sur le nom de l'auteur) :

1. Georges Bernanos : Sous le soleil de Satan (GF, 416 pages)

2. Mikhaïl Boulgakov : Le Maître et Marguerite (Pavillons Poche, 704 pages)

3. Joseph Conrad : Heart of darkness / Au cœur des ténèbres (Folio bilingue, 336 pages)

4. Don DeLillo : Zero K / Zéro K (Picador, 288 pages) (traduction : Babel, 304 pages)

5. Fiodor Dostoïevski : Crime et Châtiment (Le Livre de Poche, 704 pages)

6. William Faulkner : Tandis que j'agonise / As I lay dying (Folio bilingue, 576 pages)

7. Gustave Flaubert : L'éducation sentimentale (Le Livre de Poche, 668 pages)

8. Paul Gadenne : La plage de Scheveningen (L'Imaginaire Gallimard, 308 pages)

9. John Gardner : La Symphonie des spectres (Points, 944 pages)

10. Hermann Hesse : Le Loup des steppes (Le Livre de Poche, 224 pages)

- - - - - - - - - - - Les vidéos (présentation des livres et des auteurs. Attention ! Certaines vidéos peuvent dévoiler les intrigues des livres présentés ! )

"Sous le soleil de Satan" de Georges Bernanos

L’abbé Donissan exerce son ministère dans une humble paroisse de l’Artois. Entouré d’êtres rongés par le mal, obsédé lui-même par le péché, il est touché au cœur par le désespoir de Mouchette, adolescente criminelle. Parce qu’il reconnaît en elle une âme fraternelle, il engage sa vie et son salut pour tenter de racheter la petite révoltée. Ce combat surnaturel le jettera, plein d’angoisse, sur la route étroite qui mène à la sainteté. À sa parution en 1926, Sous le soleil de Satan, le premier roman de Bernanos, sidère les esprits par l’intransigeance intellectuelle de l’écrivain, qui tire à boulets rouges sur une société viciée par l’hypocrisie, la compromission et l’apathie spirituelle. Mais derrière la véhémence du pamphlétaire se devinent l’inquiétude du mystique et les motifs qui ne cesseront de hanter toute l’œuvre à venir : l’enfance humiliée, l’énigme du mal et le tragique du monde. — 4ème de couverture

Une vie, une œuvre : Georges Bernanos (1888-1948), le dernier témoin de la pitié sacrée [1987]

Vidéo ajoutée le 20 juil. 2017 sur la chaîne Rien ne veut rien dire - durée 1:25:05

Intervenants : — Jacques Julliard : éditorialiste du "Nouvel Observateur" — Béatrix Beck : romancière. — Hubert Juin : écrivain et producteur de radio. — Jean Edern Hallier : écrivain. — Philippe Delaroche : journaliste et romancier. — Luc Balbont : essayiste et journaliste. — Gildas Bourdet : metteur en scène. — Gérard Leclerc : essayiste et journaliste.

Georges Bernanos (La marche de l'histoire)

Vidéo ajoutée le 30 oct. 2015 sur la chaîne Le Sémaphore - durée 28:12

Émission “La marche de l'histoire” diffusée sur France Inter le 28 octobre 2015 et consacrée à l'évocation de l'écrivain français Georges Bernanos. Jean Lebrun s'entretenait avec Michael Kohlhauer, professeur de littérature française et comparée à l'Université de Savoie, à propos de la parution dans la Bibliothèque de la Pléiade (Gallimard) des Oeuvres romanesques complètes de Georges Bernanos et, plus largement, de l'oeuvre et du message de cet immense écrivain visionnaire et lucide. « Le bon Dieu ne m’a pas mis une plume entre les mains pour rigoler », disait-il. (...)

Bernanos est mort prématurément à soixante ans, en 1948. On se demande parfois si nous ne sommes pas parvenus au point où il craignait que nous arrivions. L’homme consommateur, prévenait-il, est tout occupé à courir derrière sa fortune et sa sécurité, il ne demandera au fond qu’à renier des libertés dont il ne veut plus courir le risque.

Invité : Michael Kohlhauer, professeur de littérature française et comparée à l'Université de Savoie

Avec la voix de Georges Bernanos (Archives INA)

Source : France Inter