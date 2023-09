Breaking Bad : une rétrospective passionnante de la série culte

Guillaume Cassar vient de réaliser une remarquable Rétrospective (en 6 vidéos) de la série Breaking Bad. En mettant l'accent sur les secrets de tournage de la série culte créée par Vince Gilligan, il retrace l'épopée mouvementée qu'a été la réalisation de ce chef-d'oeuvre du petit-écran. Et cette rétrospective s'avère aussi passionnante que la série elle-même. Bon visionnage !

Rétrospective Breaking Bad Saison 1

Rétrospective Breaking Bad Saison 2

Rétrospective Breaking Bad Saison 3

Rétrospective Breaking Bad Saison 4

Rétrospective Breaking Bad Saison 5A

Rétrospective Breaking Bad Saison Finale

« Si Breaking Bad nous a bien enseigné une chose à travers ses cinq saisons, c'est que les actions commises par les personnages ne seraient jamais sans conséquences. Voilà donc ce qui constituera le fil rouge de cette ultime saison : Walter White fait face aux terribles conséquences de ses non moins terribles actes...

Un véritable phénomène culturel qui aura marqué plusieurs générations. Laissant une empreinte considérable sur la télévision contemporaine. Rien de moins qu'un authentique chef-d'oeuvre. »

[Wikipédia] Breaking Bad

Breaking Bad est une série télévisée américaine en 62 épisodes de 47 minutes, créée par Vince Gilligan, diffusée simultanément du 20 janvier 2008 au 29 septembre 2013 sur AMC aux États-Unis et au Canada, et ensuite sur Netflix.

La série se concentre sur Walter White, un professeur de chimie surqualifié et père de famille, qui, ayant appris qu'il est atteint d'un cancer du poumon en phase terminale, sombre dans le crime pour assurer l'avenir financier de sa famille. Pour cela, il se lance dans la fabrication et la vente de méthamphétamine avec l'aide de l'un de ses anciens élèves, Jesse Pinkman. L'histoire se déroule à Albuquerque, au Nouveau-Mexique.

Création : Vince Gilligan

Acteurs principaux :

Bryan Cranston : Walter Hartwell « Walt » White / « Heisenberg »

Aaron Paul : Jesse Pinkman

Anna Gunn : Skyler White

Dean Norris : Henry « Hank » Schrader

RJ Mitte : Walter White Jr. / « Flynn »

Betsy Brandt : Marie Schrader

Bob Odenkirk : Saul Goodman (récurrent saison 2, principal saisons 3 à 5)

Jonathan Banks : Mike Ehrmantraut (invité saison 2, principal saisons 3 à 5)

Giancarlo Esposito : Gus Fring (récurrent saison 2, principal saisons 3 et 4)

Laura Fraser : Lydia Rodarte-Quayle (récurrente première partie saison 5, principale deuxième partie saison 5)

Jesse Plemons : Todd Alquist (récurrent première partie saison 5, principal deuxième partie saison 5)

Scénaristes :

Vince Gilligan, Peter Gould, Thomas Schnauz, Gennifer Hutchison, Moira Walley-Beckett, Sam Catlin et George Mastras

Musique : Dave Porter

Pays d'origine : États-Unis

Chaîne d'origine : AMC

Nb. de saisons : 5

Nb. d'épisodes : 62 (liste)

Durée : 43-55 minutes

Diffusion originale : 20 janvier 2008 – 29 septembre 2013

[YouTube] Breaking Bad & Better Call Saul (the official Breaking Bad/Better Call Saul YouTube channel)

[Wikipédia] Better Call Saul

Better Call Saul est une série télévisée américaine, co-créée par Vince Gilligan et Peter Gould, diffusée du 8 février 2015 au 15 août 2022, simultanément sur AMC aux États-Unis et au Canada. Il s'agit d'une série dérivée préquelle de l'univers de Breaking Bad, centrée sur la vie de Saul Goodman, l'avocat corrompu de Walter White et Jesse Pinkman.

[YouTube] Guillaume Cassar