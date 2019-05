Un tsunami dévastateur ? Sur le Léman ?

Impossible ?

Et pourtant...

Le Tauredunum, également appelé mont Taurus : cette montagne fut le théâtre d'un tragique écroulement en 563 qui ensevelit un fort et plusieurs villages avant de créer un tsunami dévastateur sur le Léman... | sur Wikipédia

Un tsunami géant sur le Léman

Alors, quand aura lieu le prochain tsunami sur le lac Léman ? Le Musée du Léman à Nyon revient sur l’histoire d’une catastrophe qui a dévasté nos rives il y a 1400 ans. Un tel événement pourrait se reproduire ? Lionel Gauthier : « Un petit séisme, un écroulement de montagne, peut provoquer tout à coup un cataclysme, parce que on a urbanisé notre région. Il ne faut pas oublier que parfois la nature a ses coups de sang, et puis si on n'est pas préparé, il peut se passer des choses catastrophiques »

Carte du Léman avec ses villes principales. Projection de Mercator Fond de carte provenant de www.aquarius.geomar.de

Bra, derivative work by Maximilian Dörrbecker (Chumwa)

(CC BY-SA 3.0)

Un tsunami sur le lac Léman

Située dans l’actuel canton du Valais, en Suisse, la montagne du Tauredunum s'est effondrée en 563, soulevant une vague si grande sur le lac Léman qu'elle a submergé la ville de Genève avec une vague d'environ 8 mètres. A travers ce cas, le film explore les risques de tsunamis sur les lacs de montagne. Source : Un tsunami sur le lac Léman (Suisse/France, 2018) Coproduction : Arte GEIE, IDIP Films, MC4 et RTS (Radio Télévision Suisse) Réalisateur : Laurent Graenicher Regarder le documentaire en entier : https://www.rts.ch/play/tv/le-doc-du-lundi/video/un-tsunami-sur-le-lac-leman?id=9866189

Récit de Grégoire de Tours (traduit du latin) :

« Alors il apparut un grand prodige au fort du Tauredunum, qui était situé au-dessus du Rhône, dans la montagne. Après avoir fait entendre pendant plus de soixante jours une espèce de mugissement, cette montagne se détachant et se séparant d'un autre mont contigu, se précipita dans le fleuve avec les hommes, les églises, les richesses et les maisons, et, lui barrant le passage entre ses rives qu'elle obstruait, refoula ses eaux en arrière ; car cette région était enfermée de part et d'autre par les montagnes, du défilé desquelles s'échappe le torrent. » « Alors, inondant la partie supérieure, ce dernier recouvrit et détruisit tout ce qui était sur les rives. Puis l'eau accumulée, se précipitant dans la partie inférieure, surprit inopinément les habitants, comme elle l'avait fait plus haut, les tua, renversa les maisons, détruisit les animaux ; et elle emporta et entraîna tout ce qui se trouvait sur ces rivages, jusqu'à la cité de Genève, par suite de cette subite et violente inondation. Il est rapporté que là l'eau s'amoncela de telle façon qu'elle entra dans la dite ville par-dessus les murs. » | sur Wikipédia

