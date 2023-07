Le poisson pourrit par la tête

Et en parlant de tête, un très beau et haut fonctionnaire présente son livre chez Pascal Praud. Ça ne dure que trois minutes, mais c'est assez violent. Mon moment préféré, c'est quand il insiste sur tous les bienfaits prodigués par l'Union européenne pendant la crise COVID. Et vous, c'est quand que ça vous a le plus plu ?