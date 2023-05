Chocs du monde : Après le retrait américain… enfin la paix au Moyen-Orient ?

Discriminer les états où l’"islam" occupe un fait religieux majoritaire entre ceux relevant du sunnisme et ceux relevant du chiisme est un non sens.

Imaginer l’usage du même processus mental visant à caractériser par essence les états protestants et les états catholiques en les différenciant par ces seuls éléments historiques de reconnaissance majoritaire d’une foi religieuse.

On pourrait alors aisément et sans nuance prétendre confondre l’Allemagne ou l’Italie, voire la France à travers le fait religieux majoritaire comme élément déterminant de l’essence caractérisant le mode de pensée uniformisant d’un état-nation et d’une population donnée extensivement.

C’est incroyable de voir la kyrielle des éléments du langage passant sous le prisme occidental en vue d’essentialiser la diversité des états où l’islam occupe le rang majoritaire de la foi religieuse.

Il y a une manière très particulière — que l’on rencontre en premier lieu dans les grands médias dominants occidentaux — d’aborder cette pluralité musulmane à partir d’une construction créative de l’esprit visant à étiqueter via des mots choisis et spécifiques ceux que lesdits grands médias d’opinion entendent combattre idéologiquement en influençant les populations de manière à orienter leurs préjugés et leurs croyances jusqu’à en faire un système de pensée dominant.