Bon je n’ai regardé que les trois premières minutes, je connais la chanson, mais quelque chose m’a surpris. Le mec qui vient sur RTL pour dire que si on a le nez qui coule, il faut se faire tester.

Déjà, aller chez le médecin pour des trucs aussi légers (rhume, courbatures, etc.) je trouve ça assez bizarre. Bon, ça m’est déjà arrivé, j’avais un gros mal de gorge et une toux désagréable ; et pour des raisons professionnelles je ne voulais pas trainer ça trop longtemps.

Mais ça m’est arrivé une fois dans ma vie. Donc là le médicin Jimmy Mohamed veut nous pourrir la vie avec des trucs sans gravité et statistiquement insignifiants. Et RTL et autres médias de grand chemin qui lui donnent le micro, c’est une honte.