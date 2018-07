DANS LA GUEULE DU LOUP #5 : L’Union Européenne, vers le chaos ?

"Dans la gueule du Loup", émission préparée et présentée par Jacques cotta, avec pour thème abordé : "L'Europe en question", diffusée ce jeudi 28 juin 2018 sur Le Média ...

Le Média est un site d'actualité français gratuit. Lancé le 15 janvier 2018 et fondé par Sophia Chikirou, Henri Poulain et Gérard Miller, il propose notamment un journal télévisé du lundi au vendredi.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_M%C3%A9dia

Pour ce 5e numéro de Dans la Gueule du Loup, nous allons aborder la question de l’Europe. Pas comme dans les sempiternels débats de ces dernières années, avec d’un côté les “pro”, qualifiés d’europhiles béats et puis de l’autre côté les anti, qualifiés de façon très péjorative : de nationalistes ou même de dangereux souverainistes. Nous allons aborder la question autrement. Les illusions n’ont plus lieu d’être dans une Union Européenne qui, faisant la sourde oreille au peuple, menace de s’effondrer. Plus l’hostilité des peuples est flagrante, plus l’UE continue sur sa ligne, plus on a le sentiment que tout peut craquer. C’est ainsi que nous allons tenter de comprendre les causes qui sont inscrites dans la construction de l’Union européenne, pour tenter de tracer les perspectives d’une autre Europe. Les invités - Charlotte Girard, oratrice de la France insoumise, candidate aux européennes - François Asselineau, président de l’UPR - Pierre-Yves Bournazel, député UDI-AGIR - Jacques Nikonoff, président du Pardem Les experts - Coralie Delaume, Essayiste et blogueuse pour L’Arène nue - Daniel Shapira, rédacteur pour Informations ouvrières, membre du Parti Ouvrier Indépendant.