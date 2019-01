Denis Robert, auteur de "Les prédateurs", chez Thinkerview

En somme, en ayant vu cette vidéo, lu l’opuscule de Juan Branco, vu l’émission de Ruffin, surtout à cet endroit, on constate qu’il n’y a plus rien d’étanche entre les 3 pouvoirs +celui des médias, ni entre le public et le privé (ce qui date des privatisations sous Balladur, à des "noyaux durs" d’actionnaires, qui ont acquis progressivement les entreprises publiques en entre-soi).

L’ENA, qui était une école de formation des hauts fonctionnaires au service de l’état est devenu le sésame pour se servir sur l’état qui reste encore. Et puis sur la France en général (bien vu la suppression de l’ISF pour rembourser les donateurs de la campagne macronesque).



La fausse opposition idéologique droite/gauche depuis 30 ans a réduit la politique à une simple compétition des mandats pourvu qu’ils baignent dans le même fromage.

Le gentil Toubon, le respecté Défenseur des Droits, nous fait des yeux de lémurien étonné quand on est indigné d’apprendre qu’il gagne 30 000 euros/mois. Il n’y a plus rien qui distingue le travail dignement rémunéré et la corruption.

Je viens de lire que Marine Le Pen s’interroge si le but de la garde à vue de Benalla n’est pas d’éviter de l’enquête de la commission du Sénat. Faut bien s’entraider, quoi, il y a toujours un moyen.



Alors bon...

Ce n’est pas sur un os que les GJ sont en train de tomber, mais sur une boule de tantale.