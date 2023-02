Emmanuel Todd sur la troisième guerre mondiale

Jamais pu encadrer cet intello de mes deux. Je me souviens qu’à l’époque, il prêchait pour le hollandisme révolutionnaire Comment un mec qui n’en capte déjà pas une à la politique nationale, et qui voyait dans le pudding aux ordres un futur Jésus, peut-il revendiquer la moindre crédibilité dans l’analyse des affaires internationales, autrement plus complexes ?

*

Ce qui arrive actuellement à l’humanité, c’est un génocide bien pire que quelques bombes H qui auraient pu sauter à droite et à gauche. Commencé en 2021 avec l’ARNm, et autres étrangetés inconnues, introduits dans la Sainte Piqouse, il se poursuit avec l’ARNm, le graphène et la chitine introduits dans la bouffe des gueux. Et ça, le pépère de la communauté, ça lui passe à 1000 lieues, what else pour un bouffon du système ?



*

Une 3ème guerre mondiale, c’est encore ce qui peut nous arriver de mieux, nous libérer de cette poignée de psychopathes qui sont entrain d’éteindre l’humain à coups de chimies, de nanos, de transhumanismes, et de dégénérescences wokistes.