Éric Zemmour vs Raphaël Enthoven : l’identité française, la République, Pétain...

Débat du vendredi 3 juillet 2020 sur CNews.

Thèmes abordés :

- De quoi Éric Zemmour est-il précisément le nom ?

- Pétain : Une controverse française

- Raphaël Enthoven : Le combat contre la guerre

- Comment combattre les discours identitaires ?

- L'identité française est-elle en train de mourir ?

- Peut-on avoir deux visions de la même histoire ?

- Que signifie être républicain aujourd'hui ?

- La république en question

Quelques moments forts, échanges et clash du débat :

- Raphaël Enthoven s'adressant à Éric Zemmour : « Mon sentiment est que vous êtes le meilleur allié de vos adversaires. »

- Raphaël Enthoven : « Zemmour est le nom d’une défaite maquillée en insurrection. »

- Éric Zemmour s'adressant à Raphaël Enthoven : « Vous n’êtes pas au-dessus de tous, vous n’êtes pas Dieu ! »

- Éric Zemmour renvoie à Raphaël Enthoven qui veut faire la guerre à la guerre, son accusation : « C'est vous qui êtes pétainiste. »

- Éric Zemmour : « Il faut choisir son camp en temps de guerre, on ne définit pas avec qui on fait la guerre, on ne choisit pas avec qui combattre, c'est l'adversaire qui vous définit et vous désigne. »

- Christine Kelly : « Pas de match retour de la Convention de la droite. »

- Éric Zemmour : « On peut tenir un discours universaliste et en même temps, bien comprendre qu'il y a toujours eu des conflits de civilisations. Je pense que l’on vit ce renouveau de conflits de civilisations. »

- Raphaël Enthoven : « Je dénonce le fait que l'identité d'un individu devienne l'alpha et l'oméga de son existence. »

- Éric Zemmour : « Moi , j'ai l'honneur de m'agréger à la civilisation française. »

- Éric Zemmour : « Les indigénistes veulent détruire les blancs. »

- Éric Zemmour : « Les indigénistes pensent qu’à force de dire que la France est raciste, esclavagiste, colonialiste, les Français finiront par le croire. »

- Raphaël Enthoven : « On défend mal son pays en niant ce qu'il a d'ignoble. »

- Raphaël Enthoven à Éric Zemmour : « Ne me traitez pas de pacifiste. »

- Éric Zemmour : « Aujourd'hui, on dit "Je suis républicain" pour ne pas dire "Je suis français". »

- Enthoven à Eric Zemmour : « Vous défendez un pays, moi une idée. »

- La conclusion de Raphaël Enthoven : "La République française", anagramme de "Quel Africain superbe !"