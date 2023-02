François Bégaudeau s'exprime sur différentes figures de la gauche intellectuelle. Après avoir taclé Michel Onfray, Juan Branco, après avoir enjoint Julien Rochedy, le nietzschéen, de "fermer sa gueule", il nous dit tout le bien qu'il pense d'Houria Bouteldja ("l'une des penseuses les plus importantes et intéressantes du moment") et de son dernier livre : Beaufs et barbares. Selon Bégaudeau, les imbéciles, qui ne pensent qu'à travers les lunettes de la morale, traitent Houria Bouteldja d'antisémite et donc ne la lisent pas, alors qu'il faudrait comprendre la force de sa pensée dialectique (l'un des phénomènes les plus stupéfiants de ces 30 dernières années étant selon lui que les Juifs sont passés à droite). Comme Bouteldja, Bégaudeau juge que l'un des enjeux majeurs de notre temps est de faire l'alliance entre les "beaufs" (le prolétariat blanc et droitier) et les "barbares" (les habitants racisés des cités). A première vue, cela ressemble fort au vieux projet de réconciliation d'Alain Soral, mais ce n'est là qu'une ressemblance superficielle...