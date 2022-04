François Bégaudeau : le rap, les élections et Zemmour

Ce que dit ce personnage n’est pas marxien.

La publicité mensongère étatique se joue parfaitement du peuple et comme le disait Hegel, « le vrai est devenu le faux et le faux est devenu le vrai ».

Ainsi Mélanchon-Robespierre renie par trois fois, (c’est même évangélique) la cause populaire : « Votez pour Macron-St Just » en sous-entendu, ne votez pas pour Marine Babeuf.

Et les suivants qui ne savent que suivre lui emboîtent le pas, Jadot-Hebert, Pécresse-Corday, idem.

Macron-St Just a prouvé qu’il aime le peuple, au point de le bâillonner, l’isoler, permettre l’utilisation de vaccins meurtriers pour l’aider à mourir, de lui rectifier la vue pour lui apprendre à voir officiellement et convenablement le monde et enfin gaspiller l’argent public, c’est à dire celui du peuple, le cynique paroxystique en costume de Zeus qui bien sur en redemande.

Voici ce que soutiennent le tribun Robespierre Mélenchon, l’économiste-écolo, Hébert Jadot, et l’ennemie du peuple, Corday Pécresse, puisqu’elle assassina Marat, l’ami du peuple.

Cette brochette de politicards bourgeois de la croyance absolue sont en parfait accord avec leurs ancêtres de 1789 qui avaient pour idéologie d’éjecter la noblesse coupable, certes, mais surtout pour prendre les affaires en main et donner la pleine puissance à la bourgeoisie entreprenante, certes, mais pour réaliser une société humainement infâme, la nôtre.

Le programme en cours, bien avancé sous Saint-Just-Macron qui méprise le peuple.