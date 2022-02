INCLUSION EXCLUSIVE (la "mixité choisie" et le rapport hommes/femmes)

Dans ma dernière vidéo, je pars d'une affaire récente pour réfléchir au concept de "mixité choisie" et à une manière de penser le rapport entre les sexes.

Il y a un peu plus d'une semaine, une ludothèque genevoise entendait organiser "une soirée jeux de société en mixité choisie interdite aux hommes cisgenre", pour lutter contre les "stéréotypes". La soirée, clairement adressée aux enfants de l'école primaire jointe à la ludothèque, a finalement été annulée en raison des vives réactions qu'elle a suscitées.

En partant de René Girard et Sylviane Agincinski, j'essaie de montrer que ce concept a plusieurs points communs avec la logique du bouc émissaire et que l'idée que ses défenseurs se font de la différence est erronnée et délétère.

