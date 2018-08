Jean Bricmont : critique des arguments "droits-de-l’hommistes" pro-migrants

@ubikand

J’ai remarqué que ce terme était souvent utilisé par des gens de gauche qui ne se reconnaissent plus dans certains de leurs anciens alliés et camarades, et se trouvent donc bien obligés de les classer "réactionnaires".

Ex : Les libertins soixante-huitards proclamés amis des féministes et des néo-taubiresques, mis face à l’ensauvagement de la rue, au porno et aux agressions sexuelles. Ou encore : Les immigrationnistes de gauche face aux islamistes qu’ils ont jadis courtisés et dont ils ont aujourd’hui peur. Ou encore : Les mondialistes de gauche face à Macron, et ça c’est le plus hypocrite de tout. Tous ces gens là vont traiter le "décevant" de réactionnaire.