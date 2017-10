Jean-Michel Quatrepoint : Macron va-t-il poursuivre la désindustrialisation de la France ?

C’est un banquier. Il ne peut réagir que comme un banquier, c’est à dire continuer à vendre (voire brader) ce qui est vendable et arrêter les investissements.

Comme ce banquier du Crédit Agricole, qui avait interdit à un agriculteur en difficulté, de remplacer son tracteur H.S.

Or, sans tracteur, il était condamné ! Il s’est battu, a trouvé un autre prêteur, beaucoup plus cher, mais il est, aujourd’hui tiré d’affaire.

Dans tout, il faut y croire.

Si Macron ne sait que se comporter comme un banquier, sans croire en la France, on en trouvera un autre, et pourquoi pas un militaire, autrement plus doué pour le contexte actuel !