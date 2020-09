L’ARNAQUE du Grand Reset

Le monde occidental, depuis des temps qui remontent encore plus loin que le début de l’époque dite historique, et quelles qu’aient été les formes traditionnelles qui l’organisaient, avait d’une façon générale toujours entretenu avec l’Orient des rapports normaux, proprement traditionnels, reposant sur un accord fondamental de principes de civilisation.

Tel était encore le cas au du moyen âge.

Ces rapports ont été rompus par l’Occident, lorsque, entre autres faits caractéristiques de ce changement de direction, l’Ordre du Temple, qui était l’instrument principal de ce contact au moyen âge chrétien, fut détruit.

Rappelons qu’un des griefs qui était fait aux Templiers, était précisément d’avoir entretenu des relations secrètes avec l’Islam, relations de la nature desquelles on se faisait d’ailleurs une idée inexacte, car elles étaient essentiellement initiatiques et intellectuelles.

Depuis la destruction de l’ordre du Temple, le monde s’est divisé entre Conservateurs et Progressistes.

L’affaire des Progressistes est de continuer à commettre des erreurs. L’affaire des Conservateurs est d’éviter que les erreurs ne soient corrigées.

Plus est claire et nette la vision du passé et plus le présent s’éclaire.

LES TEMPLIERS