Un documentaire accablant réalisé par Olivier Berardi

La Tvnet citoyenne, à l’occasion du 5 ème Salon du Livre des lanceuses et lanceurs d’Alerte à Montreuil, de 2019, a réalisé un documentaire 1h15’ “Lanceurs d’Alerte“ que nous vous proposons à la diffusion. Autour de 16 interviews ( William Bourdon avocat, Denis Robert journaliste, Irène Frachon, médecin, Antoine Deltour, Maxime Renahy etc.) nous évoquons les alertes dans le domaines de la fraude et de l’évasion fiscale, de la santé, de l’environnement, des risques industriels, (avec Florence Méréo (Les résistantes) Hella Kérief (Ehpad), Léna Lazare (Youth For Climate) Karim Ben Ali (Arcelor Mital), Delphine Batho, Maurice Pichon (Pollution de l’air en Savoie), de la politique, (avec Raymond Avrillier ) du journalisme, (Avec Hélène Constanty (Médiapart) Mathias Destal (Disclose), Frédéric Lemaire (Acrimed) de la police, avec Alexandre Langlois, (Syndicat policier VIGI), Gérard Delteil (auteur).