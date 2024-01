Les choisis auraient été les pires il n’y a pas si longtemps

@hase Quelqu’un qui était au Parti de Gauche ne serait pas gaucho... Mouais...

Et sinon, la phrase est parfaitement juste : nous sommes gouvernés par des merdes parce que nous sommes collectivement des merdes. Je dis bien "collectivement", en tant que peuple, là, en 2024 et depuis un bon moment. Cela ne veut pas dire que ce sera éternellement le cas mais si les Français ne se réveillent pas très vite, ils seront dissous. Quand je vois que sur agoravox tout un tas de gens se vantent d’être absentionnistes mais passent pourtant leur vie à râler contre les pourritures élues par la majorité, quand je constate que, collectivement, les Français acceptent d’être envahis, de subir le terrorisme islamique, la racaille du quotidien, le matraquage fiscal qui ne sert à rien si ce n’est à peupler la France d’Africains, je ne peux que confirmer que les Français ont très exactement les dirigeants qu’ils méritent.

Ils n’ont absolument aucune excuse car toute l’information disponible est accessible en 2 clics. Ils avaient des excuses jusqu’au début des années 2000 parce qu’ils dépendaient effectivement intégralement de l’influence des médias tradis (presse, radio télé) mais continuer de trouver des excuses aux gens, c’est typiquement du gauchisme et implicitement une façon d’admettre que les Français sont des veaux qui méritent d’être menés à la baguette.

Hélas, les gens qui pensent comme toi, ma chère hase, en France, constituent la majorité : tu n’as strictement rien d’une anarchiste. Sans vouloir te vexer, tu es la française moyenne type : socialiste, irresponsable, pestant toujours sur les puissants de ce monde pour ne surtout pas avoir à affronter leur propre incurie.

Je sais, c’est un peu dur mais sincère : le problème, ce n’est pas directement les élites. Elles, elles défendront toujours leurs intérêts et tu ferais exactement pareil si tu étais à leur place. Tu chercherais à préserver ta position sociale, à favoriser les tiens, à conserver ton ascendant sur la masse. Sans doute que tu te dis que c’est faux, que tu chercherais le bien des autres, à faire un monde plus juste et toutes ces conneries mais quand je vois la médiocrité de nombre de petites gens, leurs commérages, leur médisance, leur jalousie, leur façon de péter plus haut que leur cul, je suis heureux qu’ils restent à leur place. Et par moment j’en arrive à comprendre ce mépris que peuvent avoir parfois les dirigeants. Le Général disait "les Français sont des veaux", à raison.