Les dernières déclarations fracassantes du Professeur Toussaint sur la crise sanitaire !

Il y a le Professeur Didier Raoult, le Professeur Perronne, le couple de médecins Nicole et Gérard Delépine (interview ici) ou encore le docteur Violaine Guérin (interview vidéo) qui portent des voix très discordantes sur la crise sanitaire de la Covid19.

Leurs personnalités agacent, crispent une bonne partie des spécialistes, infectiologues, professeurs, médecins mais également une certaine partie de la classe politique et médiatique. A cette liste, il faut y ajouter le Professeur Toussaint professeur de physiologie de l’Université Paris-Descartes, Directeur de l’IRMES, Institut de recherche biomédicale et d’épidémiologie du sport1 à l’INSEP qui tape de plus en plus fort sur la gestion de la crise sanitaire, sur le conseil scientifique, les mesures politiques prises depuis le mois de mars et sur l’hypothèse d’une seconde vague.

Après sa dernière intervention sur RMC, cette fois-ci, c’est sur CNEWS que le Professeur Toussaint fait des déclarations fracassantes sur la possibilité d’une seconde vague, sur la réalité de l’épidémie et sur les mesures politiques récentes. « Le conseil scientifique, lorsqu’il nous annonce une énième seconde vague, un certain nombre de ses membres sont sur le lieu de vacances. Si je le dis, c’est qu’ils l’annoncent sur les radios » . Edifiant !