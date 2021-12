Les vrais chiffres de la dette publique en France !

Les engagements hors-bilan de l’Etat représente un montant de 4.070 milliards d’euros. Autrement dit, près du double des 2.250 milliards de dette explicite dite de Maastricht.

Sur ces 4.070 mds d’euros, on doit d’abord relever une convention comptable. Contrairement au secteur privé, l’Etat employeur ne provisionne pas au fur et à mesure les droits à la retraite de ses agents. Ainsi, les engagements pris par l’Etat pour honorer le futur paiement des pensions des fonctionnaires s’élève à 2.150 mds soit un peu plus de la moitié du total du hors-bilan.

Pour conclure, trois remarques : le tableau des engagements hors-bilan ne reproduit que les sommes supérieures à un milliard (!). Il n’est donc pas exhaustif et fidèle. Quant à sa connaissance par le grand public, elle est tellement discrète que bien des économistes dans l’orbite de l’Etat omettent d’en faire mention. Et pourtant, la France compte bel et bien plus de 6.000 milliards de dettes tout confondu.

