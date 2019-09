Michel Onfray fait son coming out sur l’UPR et Asselineau

« J’en avais beaucoup mal parlé parce que je ne savais pas ce qu’il disait véritablement ».

------> Voilà, critiquer alors qu’on est mal informé, je ne suis même pas étonné . On ne peut pas s‘en étonner quand on connait la méthode Onfray. Comme je l’avais déjà mentionné, Onfray ne pense, ne réfléchit et ne commente l’actualité qu’à partir de ce qu’il lit et comprend des médias officiels. C’est donc exclusivement de ce canal qu’il construit son analyse de notre société. Sa méthode est aussi simple que ça. Et comme il ne voyait que des passages d’ Asselineau dans la presse mainstream, il ne pouvait qu’avoir des à priori négatif. C’est aussi à cause de cette méthode qu’il a souvent dit des énormités en matière de politique étrangère. Par exemple, il ne connait le Venezuela qu’à travers le prisme de libé ou du figaro et il n’a jamais ressenti le besoin d’aller plus loin, ce manque d’information ne l’empeche pas de dire beaucoup de mal de Chavez.

Bref, je trouve ce monsieur de plus en plus inintéressant.