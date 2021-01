Michel Onfray : "Je ne veux pas que Biden soit le guide de l’Europe et de la France"

Me souviens avoir lu Politique du rebelle : Traité de résistance et d’insoumission pendant mes études, il y a trèèèès longtemps. Ca m’avait semblé plus qu’intéressant même si assez ardu à lire, dans un langage très conceptuel et philosophique. Ses bouquins sur l’athéisme et Freud m’avaient intéressé, mais aussi fait sourire par le côté polémiste à tout prix avec une bonne dose de mauvaise foi, et malgré le nombre d’approximations et contre-vérités repérées (et pourtant je ne suis pas spécialement versé dans la religion ou dans Freud)

Il y a quelques années, y’avait une émission où il débattait avec Ramadan et un prélat français de haut niveau. Beaucoup moins fringant, subitement, le Mich’, car contredit. Avec en bonus des perles comme :"Hitler était chrétien. La preuve : y avait écrit "Gott mit uns" sur les ceinturons des soldats de la Wehrmacht".

Depuis, plus moyen d’accorder du crédit à ce qu’il dit..