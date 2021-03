Michel Onfray sur RT : Le naufrage de notre civilisation ?

@sirocco



C’est une constatation, pas vraiment un choix des Français. Si Macron avait annoncé clairement en 2017 qu’il laisserait des millions et des millions de migrants économiques coloniser un pays ouvert à tous vents, il n’aurait peut-être pas été élu. Mais il a assez bien caché son jeu.

Je comprends qu’on puisse l’interpréter de la sorte mais je ne suis pas d’accord. Disons que pour schématiser, oui, peut être qu’une partie des français n’avaient pas bien compris, mais je penses que la majorité avaient très bien compris. Sauf qu’ils ont souscrit au logiciel anti-raciste qu’on leur a vendu et qu’ils accepté "de facto" l’immigration. S’il n’y a pas de différence entre les races, au nom de quoi être contre l’immigration ? les différences "culturelles" ? bah ... ces différences ne valent pas grand chose puisque face au pouvoir magique des droits de l’homme et de la richesse matérielle. Pourquoi un musulman ne deviendrait-il pas un consommateur-démocrate comme les autres ? puisqu’en plus, il n’y a pas d’essence de l’islam.

Donc, les français ont accepté toute cette idéologie, sur l’ensemble du spectre politique, y compris l’ex front national.

Il n’y a pas d’invasion migratoire, puisque d’un trait de stylo, ils deviennent des français en une génération (ce qui va très vite) et ils ne sont plus ni étranger, ni immigrés. Les bledard, les chances pour la France, les racailles et les djihadistes sont français et non pas étranger, ou immigrés, car nés de parents français sur le sol français.

Si on ne parle pas de race, il n’y a PAS d’invasion migratoire. Si on veut parler de grand remplacement ou d’invasion migratoire, c’est à dire si on veut parler du "stock" et non pas du "flux", on est obligé de parler de race. Ce que les français dans leur écrasante majorité se refusent à faire, trop conformistes, trop lâche qu’ils sont.

Dans le logiciel anti-raciste, il n’y a aucun risque de bascule culturelle, puisque notre culture c’est la démocratie, et que l’état est assez fort pour maintenir la démocratie avec les nouvelles populations. Que les français deviennent noir ou arabes ou musulmans, ça n’a aucun impact sur les institutions républicaines.

Nulle part il n’est dit, ni même pensé que la démocratie c’est un truc de blancs ou de cathos.

Donc les médias ne parlent pas d’invasion parce qu’à leurs yeux anti-racistes, comme à ceux de nombreux français, ça n’existe simplement pas.

Les français ne comprennent pas que leurs élites leur imposent leur cadre de pensée. Ils se croient libre de penser, et ils le sont, tant qu’ils restent dans le cadre. Et jusqu’ici, ceux qui remettent en question ce cadre sont minoritaires et sévèrement pourchassés. Les français laissent faire. De mon point de vue, c’est un choix. Macron n’a pas besoin de cacher son jeu. Il pourrait être racialiste lui même qu’il n’aurait pas le choix (s’il voulait devenir président et le rester) que de s’exprimer dans le cadre de référence, qui est anti-raciste.

Et comme on a un problème de sous-natalité, l’immigration est la solution "gagnant-gagnant" (dans un référentiel anti-race bien sûr).