Nuit Zététique : Les Théories du 11 Septembre

Que s'est-il réellement passé il y a 20 ans ? Comment a-t-on établi la version généralement admise ? Comment sont nées les versions alternatives ? Pourquoi les théories du complot ont-elles été particulièrement fertiles ? Et 20 ans après, où en sommes-nous ?

Invités : Jérôme Quirant, Sylvain Cavalier (le Debunker des Etoiles) et Gérald Bronner.

La Nuit Zététique s'est tenue samedi 11 septembre 2021. Une multitude de sujets ont été abordés : Zététique et recherche ; Zététique et santé ; Zététique et histoire ; Zététique et militantisme ; Zététique et émerveillement ; Zététique et fiction. A retrouver sur la chaîne de La Tronche en Biais.