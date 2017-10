Olivier Delamarche : l’Etat vend ses bijoux de famille

tient une chronique hebdomadaire sur BFM Business.

.

Et non, plus maintenant, on lui a expressément signifié que ses idées étaient contraire à la ligne éditoriale du torchon de propagande à Drahi, donc plus invité ou censuré si on veut parler plus clairement.....( d’autres aussi, Berruyer, Sapir, Béchade, Sabatier....)

On ne transige pas chez les Eurolâtres néo-libéraux mondialistes avec la liberté d’expression...

L’expression, c’est un vrai marché !

Si tu as de l’argent tu l’achètes sinon tu fermes ta gueule....