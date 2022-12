@Castel

Les progressistes vous voulez dire ! les gauchistes, il n’y en a plus ou alors ils sont particulièrement discrets... tout ça à cause d’un vaccin assassin... la gauche croit à la gentillesse et l’intelligence des gouvernements... qu’y peut-on ?

Quitter la gauche..rester en dehors, abstentionniste, et anarchiste.

Juste sans nourrir le troll : il n’est pas d’extrême-droite Trouble Fait... nono le troll n’a pas écouté la vidéo