Restaurer la démocratie par le RIC ? Entretien avec Clara Egger, candidate à la présidentielle

Le Référendum d'Initiative Citoyenne (RIC) est apparu en France sur le devant de la scène au moment de la crise des Gilets Jaunes, en novembre 2018. Réclamant davantage de démocratie, les manifestants ont défendu l'idée du RIC comme solution aux maux qui traversent la société française. Clara Egger, professeure en relations internationales à l’université de Groningen (Pays-Bas), a été désignée par le collectif Espoir RIC 2022 comme candidate aux élections présidentielles 2022 afin de placer le RIC au cœur du débat public. Comment Clara Egger pense t-elle le RIC ? Comment le mettre en place et avec quelles conséquences ? Nous vous proposons aujourd'hui un entretien approfondi avec Clara Egger sur les tenants et aboutissants de cet outil démocratique dont on parle tant sur les réseaux sociaux, et si peu dans les médias.