RT France - Interdit d’interdire - Zemmour sur Zemmour - Zemmour : "je n’ai JAMAIS été au Diner du CRIF, même en tant que journaliste"

Eric est redevenu très bon, car plus humble, plus prudent, pédagogique et surtout...

=> moins provocateur avec son révisionnisme à propos du Maréchal Pétain et des juifs qui a inutilement agacé tant de monde et lui a bien savonné sa planche électorale présidentielle ;



=> plus conciliant avec les musulmans, qu’ils considèrent maintenant aptes à demeurer en France (s’ils délaissent le temporel au profit du spirituel, s’ils intériorisent la religion musulmane et respectent en premier lieu les grands principe de notre République et non exclusivement la charia).

Bravo.

Bon interview.

Bonne rectification.

Belle avancée de sa pensée.

S’il continue dans ce sens, il sera au deuxième tour en 2022 (face à Emmanuel Macron ou à un inespéré miraculeux Arnaud Montebourg ?).



.



Un jour, il adoptera peut-être notre ligne politique nécessitant la énième réforme du Coran qui, cette fois-ci, éliminera les fameux "versets sataniques" qui fâchent le Monde entier (sauf les Verts communautaristo-wokistes et les islamo-gauchistes français) et sont en totale contradiction avec le message d’origine de Mahomet (versets tyranniques, esclavagistes et génocidaires).

.



Peu savent que le prophète se considérait au départ comme un réformiste de la religion chrétienne qu’il estimait non respectée et manipulée par des dirigeants byzantins corrompus devenus oppresseurs.

.

Ses meilleurs amis étaient juifs et chrétiens et le sont restés jusqu’à sa mort. Une mort très suspecte, dans une ambiance de guerre civile et de vendetta qui s’est poursuivie bien après son décès, faisant que presque tous les successeurs de Mahomet ont été assassinés par des musulmans (excepté le premier, Abou Bakr As-Sidiq, élu et décédé normalement) et non par des juifs et des chrétiens : Omar en 644, Othmân en 656, Ali en 661, Mu’Amiyah 1er en 680, Yazid 1er en 683, Mu’Awiyah II en 684, Marwan 1er en 685...).



.

Les version du Coran ont varié en fonction des luttes de pouvoir et des guerres quasi perpétuelles.



.



Bienvenus à ceux qui veulent ENFIN œuvrer à cette indispensable réforme du Coran. A la fois aussi au sein des institutions républicaines (aménageables à cet effet, si besoin) qu’en interne via les concepts des "Mansukh" (versets abrogés) et des "Nasikh" (versets abrogeant) évoqués dans le verset 106 de la sourate 2. 71 des 114 sourates ont déjà été concernées.

.

Le seul véritable moyen de mettre fin au terrorisme international de l’hydre islamiste, c’est la pensée, le dialogue, la réforme travaillée collectivement (et non imposée). Mais en aucun cas par le racisme nié, la haine entretenu et les bombes lancées de tous côtés).

Un Islam de paix a existé et, paradoxalement, prospérera à nouveau grâce à cette réforme spiritualisée du Coran (dite "chistianisée" par les uns ou dite de "retour aux sources" par les autres).