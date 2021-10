Trop c’est trop : "La prolongation du Pass est une destruction des libertés"

Bien sûr que la prolongation du pass est une destruction des libertés.

Ce n’est d’ailleurs pas la première ni la dernière.

Cette prolongation était inéluctable : sans le chantage que représente le passeport intérieur (avec la menace de son retrait pour les non obéissants), très peu de personnes se présenteraient à la 3ème piquouse.

Car de plus en plus de citoyens ont, parmi leur cercle d’amis ou connaissances, au moins quelqu’un qui se plaint des effets des premières injections (lesquels effets secondaires plus ou moins graves — certains mortels — sont extrêmement nombreux mais soigneusement cachés par les merdias).

Du coup il n’y aurait plus de volontaires pour la 4ème du printemps prochain, ni pour la 5ème, etc...

Alors mettez-vous un peu à la place des pauvres actionnaires de BigPharma et des promoteurs des vaxxins au sein de tous les gouvernements, qui attendent leurs royalties !

Comme ils seraient déçus si le rythme mondial des piquouses baissait !