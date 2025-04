Trump a (déjà) perdu l’élection - Le quart d’heure de lucidité

@Opposition contrôlée

Le concept de "Fragiles", de "société de Fragiles" est apparu récemment pour nommer les personnes revendiquant avec véhémence le droit de n’être pas "choquées" par la liberté d’expression des autres, les gens qui ne savent pas faire du feu, qui ont peur de leur propre sexualité, qui donnent une éducation de chochottes à leurs enfants sous prétexte de les protéger, etc. Les fragiles veulent que l’Etat les protège de la réalité, ils exigent même que des lois les protègent de la vérité. Les populations de fragiles se sont développées en Europe à la faveur d’une société protectrice-castratrice : on a castré les hommes comme on le fait pour les chats d’appartement, pour qu’ils ne se battent pas, pour qu’ils ne s’éloignent pas trop de leur coussin, pour qu’ils ne partent pas en chasse mais restent de grosses peluches. Les populations extra-européennes qui ont encore de la testostérone et qui arrivent en Europe sont donc comme des loups dans un enclos de moutons-crétins. Pour les Fragiles, tous ceux qui ne sont pas fragiles sont des fascistes, des méchants, des diables, des racistes, des haineux ou des hommes préhistoriques. Pour les Fragiles, leur propres policiers qui les protègent sont trop violents avec les criminels. Les Fragiles veulent être protégés, mais sans violence, par une police en tutu rose et par une armée de fleuristes. C’est contradictoire, mais si vous leur dites, les Fragiles vous poursuivront en justice et vous serez condamné par une juge fragile qui vous traitera comme une incarnation du mal absolu. Bien entendu, une société de Fragiles n’a aucun avenir : elle sera détruite par des violents et remplacée par une société de violence. Les Fragiles seront violés, massacrés et remplacés par leurs prédateurs, bougie à la main et répétant "Vous n’aurez pas ma haine" pendant qu’on saigne et dépèce leurs enfants. Cela a déjà commencé.