Voyage d’une délégation US au Niger et son départ après des "discussions franches". Le tout suivi le lendemain d’une finalisation de l’accord sur l’utilisation par les US d’une base dans le pays.

Traduit en français : une délégation US arrive au Niger porteuse d’un ultimatum et d’ordres clairs concernant la présence des russes et le rétablissement du lieutenant Macron dans ses fonctions. Les nigériens leur ont dit "franchement" d’aller se faire foutre. D’où la mise à la porte des US après celle des français.

Il y a encore quelques années, ils se seraient couchés, cf Irak, Libye, etc. , mais depuis il y a eu la Syrie, l’Ukraine : le monde est en train de changer et les peuples sous domination occidentale osent maintenant leur dire "Merde", ils n’ont plus peur. C’est vraiment le fait nouveau à retenir.