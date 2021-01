Variants : investigation de nouvelles épidémies

@bubu12



C’est juste une méta-analyse de plus que vous avez sélectionné car elle va dans votre sens. C’est tout !



Personnellement, je pense qu’avec 247 études sur le sujet sur l’HCQ, on a fait le tour ! Non ? Ce n’est pas la peine d’en rajouter. Si ?



Le seul intérêt ici, le seul argument, ce que cette nouvelle "meta-analyse" vient d’une soit disant "Haute Autorité de Santé", celle de Genève.



Bref...