(Vidéo) Marc Rameaux : Une réindustrialisation française est-elle possible ? (entretien - Club du Mercredi)

@sslow

1/ D’abord la Chine ne se résume pas à Shanghaï

2/ Ensuite comparer des villes et des pays est juste stupide, surtout si en plus on choisit l’une des 3 villes du pays où les salaires sont les plus élevés du fait du type d’activité éco qui donne des métiers à haut revenus (dans la finance, le commerce, l’assurance, etc), avec également des grosses fortunes, etc.

3/ Ensuite la traduction de cette donnée incomplète et biaisée donc est qu’il y a des centaines de millions de Chinois qui sont, en réalité, en-deçà de ce salaire médian qui à l’échelle nationale est bien inférieur à celui d’une seule grande ville (dans certaines villes indus chinoises on est plutôt aux alentours de 600-700 €). Il suffit de regarder le coût horaire moyen d’un ouvrier en Chine pour comprendre : il était de 3,6 $ en 2018. Pourquoi crois-tu que des milliers de boîtes ont délocalisé là-bas ou vont chercher encore moins cher ailleurs ?

4/ Enfin il y a le dumping environnemental, tout un tas de normes qui n’existent pas chez eux et qui baisse encore les coûts, des prélèvements obligatoires qui sont nettement inférieurs aux nôtres, etc, etc, etc

Une fois de plus, 0 pointé pour sslow. Décidément, sslow et les chiffres ça fait bien au moins 2.