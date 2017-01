Entretien de Charlotte d’Ornellas avec Patrick Buisson

@Qaspard Delanuit



C’est clair qu’il a bouffé dans la gamelle mais comme le remarque yoananda, y a t il vraiment quelque chose d’autre à faire pour en finir avec la décrépitude de l’Etat et surtout, de ces politiciens ?

Il devient de plus en plus évident que rien ne ressortira par les urnes, les souverainistes passent leur temps à se faire la guerre , y a que voir sur ce site, et voir le principal artisan de la vente d’Alstom aux ricains plafonnait en tete des sondages et avoir pourri une bonne idée, la fin des partis, par le financement occulte ( un meeting de 400 000 euros en début de campagne ! ) montre bien qu’il y aura toujours une tripotée de veaux voter comme on choisit le délégué de la classe de collège. Peut etre qu’en fait, influençait directement les "dirigeants" serait bien plus "réaliste".... comme philippot peut etre, sans lui, le fn serait loin de son score, il a bien fait de virer le père. C’est d’ailleurs le seul souverainiste qui prone un rapprochement avec les autres partis..



Après, il y a quand meme une faille, c’est que tous ces politiciens ne revent que d’etre élu, peu importe d’etre ou non le caniche des ricains. Ils ne se plient qu’à leurs bases électorales. Si tous les militants souverainistes, le FN, FI, UPR DLF et Chevènement étaient capables de mettre tous les ressentis de coté et de forcer leurs dirigeants à se rapprocher en une candidature unique, on a bien nos chances.



Malheureusement, j’ai l’impression que tous cela restera comme un prière inutile et qu’on se retrouvera avec Macron.... Misère.