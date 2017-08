Créer une coopérative auto-gérée

Ils dressent un tableau très pondéré de leur expérience, c’est intéressant.



Dans la réalisation d’un projet il y’a toujours des contradictions entre la théorie et la pratique et ce qui est fun c’est quand on essaie de surmonter ces contradictions sans dénaturer son projet théorique de base mais sans non plus être déconnecté du réel, et cela nécessite des réarrangements, des aménagements, des adaptations, de trouver des modes de régulation , des principes d’organisation etc.

Merci du partage , ce qu’ils racontent de leur expérience est intéressant ...