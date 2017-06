Étienne Klein & Gérald Bronner : l’humanité peut-elle quitter la Terre pour survivre ?

Débat super intéressant !



J’ajoute une petite info : à l’époque des "grandes découvertes" quand on a inventé les caravelles et la boussole, les gens qui partaient, un sur deux, mourraient du scorbut !



Donc, a mon avis, des gens iront sur Mars, même si c’est un allé simple, même si beaucoup sont morts avant eux. Ils iront si un seul réussit : ils voudront aller plus loin, plus longtemps que lui.



Les blancs ont cet esprit de dépassement en eux.