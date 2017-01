Analyse de "Dette, 5000 ans d’histoire" de Graeber par Michel Drac

Au delà du rire gras qu’a du susciter mon commentaire précédent chez beaucoup d’hypocrites qui me lisent en faisant semblant d’avoir du dégoût, pourquoi assimiler spiritualité et monnaie ?

Comme si Bouddha, Confusius et Consorts jusqu’au Christianisme étaient de simples rebelles face au dieu Mamon, car c’est bien de lui qu’il s’agit quand on veut parler du pouvoir exorbitant, c’est le cas de dire, que donne un élément contre nature (monnaie-argent-or-coquillages bleus-boutons etc...) même si au départ, l’or est naturel, comme l’argent, le bronze, le diamant, bref, tout ce qui est rare et qui brille, à de simples homo erectus ou sapiens sapiens comvouzémoi sur leurs semblables, comvouzémoi également.

Nous ne sommes pas tous égaux face au désir de posséder de l’argent, de la monnaie, du fric, du flouze, du blé, du sucre, du maïs, de l’orge, de l’oseille, du pognon, du pèze, car il est irrémédiablement associé au pouvoir et à sa soif, qui n’est pas égale non plus chez l’homme, que donne cet outil, car ça en est un, érigé au rang de matière de première nécessité ou pire, à un élément primordial comme l’eau, l’air, le feu, la terre, pour vivre de façon décente dans un monde qui est devenu complètement marchand au point de devoir gagner sa croûte, sa vie, et pour cela, vendre son corps au plus offrant dans le cadre de l’esclavage ou du salariat.

Il y a des gens pour qui ce n’est pas la priorité première de devenir tel le philatéliste moyen d’accumuler et de posséder une quantité illimitée de timbre ou de billets de banque, il y a les Picsou et les autres, je suis étonné que dans cette vidéo, très bien faite comme Drac a la coutume de produire, ne soit pas abordée (entre autres) la problématique opposition entre les nomades et les sédentaires, les propriétaires terriens et les acteurs des secteurs secondaires et tertiaires, la complexité économique dans son ensemble, puisque cette civilisation qui va heureusement connaître sa fin bientôt, pour en repartir sur une pire, j’imagine, mon capital optimisme en matière de confiance en la nature humaine étant déjà en faillite depuis Mathusalem, n’est pratiquement plus que basée sur le rapport de force riches/pauvres avec au milieu, une classe de moins en moins moyenne qui éponge les dettes des uns et des autres, les riches ne remboursant pas les leurs puisqu’ils font les lois qui leur permettent de privatiser les bénéfices et de sociabiliser les pertes, nous payons donc pour les banques et leurs collaborateurs.

A titre de comparaison, Bettencourt paie moins d’impôts que des smicards, à peu de chose près. Total en paie moins qu’une PME, ne parlons pas de Google et autres multinationales, qui elles, bénéficient de boucliers que n’auront jamais les retraités, bref, ce déséquilibre permanent qui fait qu’aujourd’hui nous en sommes arrivés à cette situation que 8 personnes possèdent plus que 3,5 milliards d’autres réunis. Comment faire ? Faire le rebelle et se mettre au bouddhisme pour protester pacifiquement contre cet état de fait et rêver que par ce geste de dénuement volontaire et de désintéressement matériel tout humaniste qu’il soit puisse nous permettre d’atteindre un quelconque nirvana post mortem après qu’on soit crevé comme une merde la bouche ouverte dans notre toge en lambeau sur un banc de Paris par moins 15 un soir de février ?

Ou bien commencer à buter les riches et les spéculateurs pour prendre leurs place à moins d’être une espèce de super philanthrope doublé d’un Robin des Bois moderne et entreprendre de redistribuer les richesses volées aux pauvres qui ne manqueront pas d’embrasser une carrière à la Madoff à la moindre occase favorable et tout sera à refaire ?

L’argent doit être détruit ou remis à sa place qu’il n’aurait jamais du quitter, à savoir, celle d’un outil favorisant les échanges entre les peuples et non pas devenir une arme absolue de domination élitiste qui permet à des avortons chétifs à lorgnons sur leurs grosses têtes de citrouilles d’enfoncer et même abattre sans bouger de chez eux ou par l’intermédiaire de leurs armées d’avocats, des malabars aux physiques de statues grecques, période schwarzeneggerienne....

Le gland à lunettes qui triomphe d’Apollon, on remplace une injustice naturelle par une autre, artificielle... Jusqu’à quand, étant donné que notre supérieure hiérarchique à tous, revient toujours au galop quand on la chasse ?

Commençons déjà par interdire la spéculation et revenir aux bonnes vieilles méthodes d’avant 1860, à savoir pendre les spéculateurs aux arbres, et remettons déjà dans un premier temps, l’économie réelle au premier plan, le Casino aux oubliettes, oui ça fera grincer beaucoup de dents, surtout celles de Soros et compagnie, mais peut être qu’un certain équilibre pourrait éventuellement revenir et dans le même temps, épargner (sans crédit ni dette usuraire) beaucoup de souffrances inutiles, je pense évidemment à cette mère célibataire avec trois enfants à charge qui se trouve à découvert le 5 du mois, obligée de se prostituer pour payer Disneyland à l’anniversaire du petit dernier, cela va de soi.