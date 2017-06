Zbigniew Brzezinski est décédé le 26 mai à l’âge de 89 ans. Cela valait une note de lecture de son dernier livre « strategic vision » par Michel Drac.

Index chronologique

00 : 00 : « Bonjour c’est Michel Drac »

00 : 30 : Qui est Zbigniew Brzeziński ?

02 : 00 : Hommage

04 : 30 : De la lecture de « strategic vision » dans le cadre de la série de notes de lecture en vue d’une prise de position sur l’Etat islamique.

Petite remarque pour ceux qui reprochent à Michel Drac de parler de l’Etat islamique autrement que par leur grille de lecture privilégiée ( pour ne pas dire obsessionnelle ) : Michel Drac explique ici sa méthodologie d’étude de cet « objet » qu’est l’EI en faisant remarquer que lorsqu’on étudie un problème , il faut se poser la question du paradigme dans lequel on se situe car la définition du paradigme conditionne l’axiomatique et le jeu d’hypothèse qui en découle. Et une fois qu’on a choisi le paradigme dans lequel on s’inscrit, on choisit déjà, sans forcément le savoir, la réponse à laquelle on va arriver. D’où la nécessité de combiner les approches paradigmatiques pour éviter ce biais , ce que fait Drac en analysant l’EI de différentes façons sur différents plans par l’intermédiaire de ses notes de lecture :

-Avec « Le califat, histoire politique de l’Islam », cette question a été étudiée en termes d’histoire religieuse.

-Avec « L'Etat islamique, anatomie du nouveau Califat », la problématique a été abordée sous l’angle de la politique régionale et locale.

-Avec « La France Djihadiste », cette question a été pensée au regard des enjeux de politique intérieure française.

-Et on pourrait rajouter que la note de lecture sur « Les financées de la mort et les stratèges de la terreur globale », l’Etat islamique est analysé sous l’angle du complot sioniste.

Toutes ces visions ont, selon Michel Drac, leur place et doivent toute être intégrées. Mais il exprime l'idée que le paradigme qui surdétermine les autres sera la géopolitique globale, d’où l’importance de la présente note de lecture qui donne le cadre maitre.

08 : 00 : Des causes de l’effondrement de l’empire américain (glissement du centre de gravité du pouvoir géopolitique vers l’est, l’éveil politique global, baisse de la performance socio- économique des USA)

10 : 25 : De la nécessité de la reformulation d’une vision stratégique : formulation cosmopolitique de la doctrine de la nation indispensable

13 : 00 : Du rejet radical de la tentation l’isolationniste et du vertige unilatéraliste, de la nécessité de rendre irréalisable un monde qui pourrait coopérer sans médiation US et par conséquent, nécessité de l’instrumentalisation de conflits que seul l’empire américain pourra résoudre afin de retrouver son statut de nation indispensable.

15 : 25 : De la lucidité et de la justesse analytique de Zbigniew Brzeziński

17 : 25 : De l’élargissement du pôle occidental à la Turquie et danger d’une entente russo –turque, du pouvoir d’attraction occidental, de l’inversion du sens de la dépendance entre est et ouest

24 : 00 : De la critique du programme de refondation de l’Amérique

28 : 20 : Du scénario chaotique d’un monde post américain selon Zbigniew Brzeziński

34 : 10 : Interprétation géopolitique globale de l’Etat islamique

38 : 00 : De la stratégie eurasiatique des Etats unis

44 : 10 : Citations du livre et conclusion

48 : 50 : Commentaire sur les notes de lecture suivantes

Source : Michel Drac