Hackers russes à l’attaque des USA ? Le gros mélange inconsistant

"Avec les médias d’état français qui mettent toutes leurs forces au service de la propagande des néocons"

Les néocons ne contrôlent pas seulement les "grands" médias, mais aussi la politique française, la culture et de plus en plus la justice française qui est en déroute à cause des faussaires ....



Il n’y que à regarder la cartographie des possédants des grands médias suivante :

http://www.acrimed.org/IMG/png/6_-_medias_francais_v6.png

L’UPR propose aux français de restaurer la déontologie et la pluralité médiatique comme décrit dans son programme.

Voici des extraits du programme de l’UPR

Être les « Montesquieu du xxie siècle » en actualisant le principe de la séparation des pouvoirs et en reconnaissant le quatrième pouvoir : le pouvoir médiatique.

Adopter des lois anti-concentration et des dispositifs permettant de lutter contre la logique de la financiarisation et la logique commerciale dans le domaine des médias

- Interdire aux groupes intervenant fortement dans d’autres secteurs économiques de posséder des médias. Interdire, de manière constitutionnelle, toute prise de contrôle des médias de masse par des fonds de pension ou des groupes et conglomérats multinationaux.

- Limiter l’ampleur des financements publicitaires et la durée des messages publicitaires.

- Réformer le système d’aides publiques à la presse afin que les subventions favorisent les médias qui participent de façon loyale et désintéressée à la vie démocratique.

Renationalisation de TDF (Télédiffusion de France).

Restitution à l’Agence France-Presse de son rôle originel de service public de l’information, tel qu’il avait été conçu par le Conseil national de la Résistance.

Un financement correct de l’AFP doit être assuré par l’État afin de diffuser une vision française et impartiale des événements planétaires.

Transformation du Conseil supérieur de l’Audiovisuel (CSA) en une Cour supérieure de l’Audiovisuel.

Chargée de veiller à la représentativité politique objective de la population dans toute sa diversité, cette Cour sera, comme la Cour constitutionnelle (voir supra), composée de magistrats professionnels. Elle pourra recueillir et mettre en œuvre les demandes des Français grâce à des sondages sur Internet auprès de plusieurs dizaines de milliers d’auditeurs et de téléspectateurs

Assurer une diversité politique représentative des différents courants d’opinion parmi les journalistes

présentateurs d’émissions d’information.

Favoriser l’adoption d’un code de déontologie sur les liens entre politique et journalisme.

source et suite : https://www.upr.fr/wp-content/uploads/docs/Programme%20Presidentiel%20-%20Livret%20V10.pdf

.