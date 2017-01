Jacques Sapir : "la souveraineté du peuple n’est plus reconnue"

ENTRETIEN EXCLUSIF PLANETES360

PS : On a eu quelques soucis d'éclairage (satanées ampoules), mais croyez bien que la qualité moyenne de l'image est largement compensée par celle du monsieur. Très bon visionnage à tous !

► QUI EST JACQUES SAPIR ?

Jacques Sapir est diplômé de l’IEPP en 1976, a soutenu un Doctorat de 3ème cycle sur l’organisation du travail en URSS entre 1920 et 1940 (EHESS, 1980) puis un Doctorat d’État en économie, consacré aux cycles d’investissements dans l’économie soviétique (Paris-X, 1986).

A enseigné la macroéconomie et l’économie financière à l’Université de Paris-X Nanterre de 1982 à 1990, et à l’ENSAE (1989-1996) avant d’entrer à l’ École des Hautes Études en Sciences Sociales en 1990. Il y est Directeur d’Études depuis 1996 et dirige le Centre d’Études des Modes d’Industrialisation (CEMI-EHESS). Il a aussi enseigné en Russie au Haut Collège d’Économie (1993-2000) et à l’Ecole d’Économie de Moscou depuis 2005.

Il dirige le groupe de recherche IRSES à la FMSH, et co-organise avec l’Institut de Prévision de l’Economie Nationale (IPEN-ASR) le séminaire Franco-Russe sur les problèmes financiers et monétaires du développement de la Russie.

Citoyen engagé pour l'accès à l'information ! Passionné d'histoire, d'économie et de géopolitique. Fondateur de News360x de 2013 à 2016, et fondateur en 2016 de Planetes360

