LA DÉMOCRATIE EN DÉBAT

Putain il y va fort le gars !





Rien n’est comparable à la civilisation occidentale, ben voyons..





Pas de philosophie asiatique ! Alors là je suis MDR.. Ce type me semblait à peu près avoir un certain niveau mais après une sortie pareille je suis obligé de constater que non..





La métaphysique indienne est une des plus fines et des plus abouties qui soient. Je connais d’ailleurs l’œuvre d’un moine anonyme d’Occident qui lui a eu l’humilité de le constater et s’est essayé à opérer un rapprochement entre christianisme et cette pensée là.. Et le bouquin est brillant.





Pas de pensée chinoise non plus. Bon c’est tellement ridicule que je n’insiste pas plus.





D’autre part je signale à ce monsieur que le bouddhisme n’est pas un panthéisme. Ni d’ailleurs l’hindouisme non plus.. C’est le contresens habituel de nos occidentaux, toujours prêts à dévaluer ce qui vient d’ailleurs.





Quant à qualifier le panthéisme de non-pensée c’est d’une imbécillité profonde. Suffit de lire la prose brillante de Spinoza pour s’en rendre compte.





Enfi, cette dévaluation des pensées extérieures est typique de ces milieux soi-disant chrétiens persuadés de faire partie de l’élite (une bonne dose de pharisaïsme est ici sensible)





Le problème de ces gens est qu’ils ne comprennent pas que le christianisme n’a jamais existé ; c’était la constatation de Kierkegaard comme de Jacques Ellul et de bien d’autres…





Et je suis bien d’accord que la merde dans laquelle nous nous trouvons trouve bien sa source dans ce christianisme là qui n’a été qu’une caricature de christianisme (et ce malgré les nombreux saints, etc..)





Mais pour eux, non. Le christianisme était parfait et seul Satan est à l’origine de tous nos maux.. Bref, c’est du pharisaïsme pur et dur..





Et bien évidemment comme Babel va s’effondrer ils pensent que leur modèle va revenir. Ils peuvent toujours rêver..





Bon j’ai pas complètement fini la vidéo j’en étais là avec Éric visiblement bien embarrassé face à ces gens..





Je reviendrai demain si je suis motivé.