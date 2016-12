Nigel Farage : Une révolution démocratique a démarré

Nigel Farage, toujours aussi excellent !

Effectivement, le Brexit ce n’est pas encore gagné. 51,9 % pour et 48,1% contre, + la gestion de l’avis défavorable Ecossais : ce n’est pas facile d’y voir clair et les bâtons dans les roues ne doivent pas manquer... Est-ce vraiment mûr et les financiers sont-ils pour ?

Après le vote aux présidentielles des Français en avril 2017, puis en mai, on y verra sans doute plus clair. Ce débat va être central, en particulier dès que F.Asselineau se fera entendre "sur" nos grands médias. Ils ne pourrons plus, bien longtemps, me semble-t-il, l’éliminer du débat public.

Demander l’application de l’article 50 du TUE, à deux, cela changera complètement l’équilibre des forces en présence.