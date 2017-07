Rencontre avec Stéphane Bourgoin, le spécialiste mondial des tueurs en série

Avec son sourire bienveillant et son regard pétillant, on n’imagine pas que Stéphane Bourgoin a rencontré les pires criminels de la planète. Leur noirceur n’a pas corrompu ce bourreau de travail en quête de la question ultime : pourquoi ? Cet ami de James Ellroy voue sa vie à comprendre et à vulgariser le mécanisme psychologique compliqué des tueurs en série. Après 77 entretiens avec ces multi-récidivistes, 51 livres, la création d’une association pour les victimes des tueurs en série et de multiples interventions auprès des polices du monde entier, Stéphane Bourgoin va enfin sortir son premier polar. Mais il faudra patienter quelques mois. En attendant ce grand événement, Stéphane Bourgoin était le 24 juin 2017 au Palais de la Médiathèque de Puteaux pour une rencontre dédicace. Peu avant cette rencontre, il a livré un entretien fleuve.