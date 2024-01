L’intégrale de l’interview d’Emmanuel Todd sur RMC

@yoananda2 "il va falloir que j’explique aussi à Poutine que Jésus était un juif, et que sa doctrine d’amour universelle était tout à fait mondialiste."

La doctrine du Christ n’est pas mondialiste, tout simplement parce qu’elle n’est pas de ce monde.

Jésus protège le bien commun des peuples, la France est une création chrétienne qui n’est pas universaliste, un Français est lié à une communauté qui partage une langue, un héritage, une culture, des traditions, une terre.

"Nous pouvons voir comment beaucoup de pays euro-atlantiques sont en train de rejeter leurs racines, dont les valeurs chrétiennes qui constituent la base de la civilisation occidentale. Ils sont en train de renier les principes moraux et leur identité traditionnelle : nationale, culturelle, religieuse et même sexuelle. Ils mettent en place des politiques qui mettent à égalité des familles nombreuses avec des familles homoparentales, la foi en Dieu est égale à la foi en Satan."

...

"Aujourd’hui presque toutes les nations développées ne sont plus capables de se reproduire par elles-mêmes, même avec l’aide des flux migratoires. Sans les valeurs présentes dans la chrétienté et dans les autres religions du monde, sans les standards moraux qui se sont formés durant des millénaires, les gens perdront inévitablement leur dignité humaine. Nous considérons cela naturel et juste de défendre ces valeurs. On doit respecter le droit de chaque minorité à être différente, mais les droits de la majorité ne doivent pas être remis en question. »

Vladimir Poutine — 19 Septembre 2013 au forum de Valdaï