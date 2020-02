"Je veux mourir" : une mère montre en direct les effets du harcèlement sur son fils

Pauvre gosse, quelle abomination...ça me déchire le cœur de voir ce minuscule bout de chou dans cet état.



Les enfants ont toujours été des monstres entre eux, mais il me paraît incontestable que la violence permanente, explicite ou subliminale, propagée par la télé d’une part, que l’état d’hystérie et de lobotomie dans lequel les entretiennent le multimédia d’autre part, que cette sous-culture du stimuli-réflexe aggravée par le multiculturalisme et l’immigration ingérables enfin, ont produit une espèce de monstres inédite que, par expérience de la dés-Éducation antinationale et de l’ dés-Instruction étatique anti-famille, je crois ne plus pouvoir être humanisée que par le rétablissement dare-dare des châtiments corporels (au moins pour les garçons). Je sais c’est dur, mais je le crois... et je suis pas le seul à l’EN !