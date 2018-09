P. Béchade : un scandale financier européen... La Deutsche Bank c’est Lehman Brothers au cube !

La banque allemande hyper-systémique Deutsche Bank semble connaître de grosses difficultés... Mais pas de panique ! Too big to fail ! (Trop grosse pour faire faillite !) telle est la devise de l'oligarchie financière !

Et on n'est pas vraiment à un scandale près dans ce Brave New World de la finance...

Cet Euro-scandale passé inaperçu. P Béchade sur la Deutsche Bank : c'est Lehman Brothers au cube ! (Publications Agora, 11 septembre 2018, 3:44)

Les confidences de Philippe Béchade sur la politique financière des grandes banques allemandes en difficultés... Un scandale européen du monde de la finance qui continue de passer inaperçu.

« Les caisses d'épargne allemandes ont une sorte de privilège : elles ne sont pas supervisées par la BCE... » « Si ça se passe mal à la Deutsche Bank, il n'y a aucun pays au monde qui a les moyens de sauver cette banque... » « Les pertes que pourrait subir la Deutsche Bank : c'est Lehman Brothers au cube ! »

Le cas alarmant de la Deutsche Bank avait déjà été traité sur la chaîne Grand Angle en juin 2018.

ALARMANT : Les faibles réserves de sécurité de la Deutsche Bank ! (Grand Angle, 6 juin 2018, 11:53)

La Deutsche Bank inquiète de nouveau les marchés suite à un abaissement de sa note de confiance par l'agence Standard & Poor (S&P) et a une mise sous surveillance par les autorités américaines (la FED et FDIC).



Egalement sur le sujet de la Deutsche Bank et des banques systémiques :

★ Deutsche Bank va-t-elle devenir une holding ? (La Tribune, 13 septembre 2018)

« Selon des sources proches du dossier citées par Reuters et Bloomberg, l'établissement bancaire allemand envisagerait de se réorganiser en trois différentes entités : la banque d'investissement, la banque de détail et la gestion d'actifs. Une réunion entre le directoire et le conseil de surveillance du groupe est prévue ce vendredi 14 septembre à Hambourg pour discuter de cette éventualité. » « Selon des sources de Bloomberg, le passage à cette structure se heurterait toutefois à des difficultés réglementaires. » « Deutsche Bank a vu sa capitalisation fondre de près de 30% en un an, en-dessous de 20 milliards d'euros. »

★ HNA prévoit de sortir du capital de Deutsche Bank (Reuters, 7 septembre 2018)

« Le conglomérat chinois HNA prévoit de céder sa participation dans Deutsche Bank, dans le cadre de son programme de réduction de ses investissements à l’étranger, rapporte vendredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. » « Selon des données Reuters, HNA détient 7,64% de Deutsche Bank, ce qui en fait le premier actionnaire de la banque allemande » NB : Wang Jian, le cofondateur et coprésident de HNA, est mort accidentellement en France cet été...

★ Ces 28 banques systémiques en situation de créer un cataclysme financier mondial (AgoraVox, 1er août 2015)