Eric Zemmour VS Nicolas Bouzou sur la PMA : Télé-Loisirs est scandalisé !

"il/elle vivra dans le doute de risquer de coucher ou d’avoir couché avec sa sœur ou son frère, et toute relation qu’il/elle entamera sera chargée de ce point d’interrogation

ouai enfin on est plus au village, le risque de coucher avec un frangin ne me semble même pas digne d’être mentionné . Il était bien plus élevé

justement avec l’adultere dans nos petits villages traditionnels .

"Il aura été un produit conçu par caprice, par le seul caprice aveugle d’un couple entiché de son propre bonheur

J’ai discuté avec quelques personnes étant passées par la PMA : c’est un parcours qui semble long, éprouvant et couteux ( plus ou moins) . Les gens le font plus par désespoir que par caprice . Pour beaucoup de personnes, une vie sans enfants n’a pas de sens et le seul moyen d’en avoir passe par la PMA . On a bien plus de chances de faire un enfant par caprice ( sinon on va se quitter...) ou simplement sans s’en rendre compte naturellement que par PMA .

Tous les gens que j’ai vus passer par là le voyaient comme une forme d’échec ou même de trahison ( de leur corps, du monde, de je sais ppas trop quoi) le fait de devoir passer par la mèdecine